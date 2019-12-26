Неверов предложил передать аграрные научные институты в ведение Минсельхоза

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов считает, что аграрные научные институты необходимо передать в ведение Минсельхоза. С такой инициативой он выступил в четверг на заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина, которое посвящено вопросам сельхозпроизводства и развития села.

"Постановку задач нашим научным аграрным организациям, отбор этих организаций, доведение бюджетного задания, контроль за выполнением показателей осуществляет Министерство науки и высшего образования", - обратил внимание парламентарий. При этом, отметил он, Министерство сельского хозяйства "ставит задачи сельхозпроизводителям - в том же вопросе семеноводства, селекции".

"Было бы, наверное, правильно проработать вопрос передачи аграрных научных учреждений в ведение Минсельхоза, - подчеркнул политик. - Это обеспечило бы более логичное и тесное взаимодействие непосредственно производителей и аграрной науки через профильное министерство".