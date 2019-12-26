{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Причиной стало признание им Православной церкви Украины

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса. Об этом в четверг написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Сегодняшнее постановление Синода: <...> подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола", - написал он.

В решении также подчеркивается, что РПЦ приостанавливает деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразует в приход РПЦ в Каире.

Легойда также сообщил, что приходы РПЦ в Африке выведены решением Священного синода РПЦ из подчинения Александрийского патриархата и наделены ставропигиальным статусом (подчинены непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси).

"Сегодняшнее постановление Синода: <…> вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус", - написал он.

Надежда на пересмотр признания

Решение патриарха Александрийского Феодора II о признании так называемой Православной церкви Украины было принято лично и без соответствия с церковными канонами, поэтому есть надежда на то, что оно может быть пересмотрено, отметил Легойда.

"К реакции Синода РПЦ на признание патриархом Феодором украинских раскольников: поскольку данное решение фактически является личным и не было принято в соответствии с имеющимися в Александрийском патриархате каноническими процедурами, полагаю, что можно надеяться на то, что данное решение может быть пересмотрено", - заявил он.

Ранее патриарх Александрийский Феодор II объявил в Каире о признании Православной церкви Украины (ПЦУ) и внес ее главу митрополита Киевского Епифания (Думенко) в диптих (список имен предстоятелей поместных церквей, поминаемых во время литургии). Русская православная церковь (РПЦ) и Украинская православная церковь (УПЦ) не признают канонического статуса за ПЦУ, созданной при непосредственном участии Константинопольского патриархата в 2018 году на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Ранее РПЦ прекратило молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, а затем с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и другими архиереями ЭПЦ, также признавшими ПЦУ.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Котюков: вопрос улучшения педобразования не решить отменой Болонской системы
Кроме того, глава Минобрнауки обратил внимание, что вузы должны заниматься привлечением выпускников к работе в школах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС