РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса. Об этом в четверг написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Сегодняшнее постановление Синода: <...> подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола", - написал он.

В решении также подчеркивается, что РПЦ приостанавливает деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразует в приход РПЦ в Каире.

Легойда также сообщил, что приходы РПЦ в Африке выведены решением Священного синода РПЦ из подчинения Александрийского патриархата и наделены ставропигиальным статусом (подчинены непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси).

"Сегодняшнее постановление Синода: <…> вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус", - написал он.

Надежда на пересмотр признания

Решение патриарха Александрийского Феодора II о признании так называемой Православной церкви Украины было принято лично и без соответствия с церковными канонами, поэтому есть надежда на то, что оно может быть пересмотрено, отметил Легойда.

"К реакции Синода РПЦ на признание патриархом Феодором украинских раскольников: поскольку данное решение фактически является личным и не было принято в соответствии с имеющимися в Александрийском патриархате каноническими процедурами, полагаю, что можно надеяться на то, что данное решение может быть пересмотрено", - заявил он.

Ранее патриарх Александрийский Феодор II объявил в Каире о признании Православной церкви Украины (ПЦУ) и внес ее главу митрополита Киевского Епифания (Думенко) в диптих (список имен предстоятелей поместных церквей, поминаемых во время литургии). Русская православная церковь (РПЦ) и Украинская православная церковь (УПЦ) не признают канонического статуса за ПЦУ, созданной при непосредственном участии Константинопольского патриархата в 2018 году на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Ранее РПЦ прекратило молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, а затем с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и другими архиереями ЭПЦ, также признавшими ПЦУ.