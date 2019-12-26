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Верховный суд утвердил решение о ликвидации движения "За права человека"

В феврале организация была признана Минюстом иностранным агентом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Верховный Суд России признал законным решение о ликвидации движения "За права человека" в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение о ликвидации общероссийского общественного движения "За права человека" признать законным", - отмечается в апелляционном определении коллегии Верховного суда по административным делам. Решение о ликвидации вступило в силу.

Организация работала с 1997 года под руководством Льва Пономарева. В феврале она была признана Минюстом иностранным агентом в связи с финансированием из-за рубежа.

1 ноября 2019 года Верховный суд РФ удовлетворил административный иск Минюста о ликвидации движения и постановил закрыть все его структурные подразделения, исключив из реестра юридических лиц. Представители движения с решением о ликвидации не согласились, посчитав его незаконным и необоснованным, попросили вышестоящую судебную инстанцию его отменить и отправить дело на новое судебное разбирательство другому судье. Сам Пономарев назвал решение о ликвидации "высшей мерой наказания для юридического лица". "Не допустите расстрела старейшей общественной организации, все в ваших руках", - обратился Пономарев в прениях сторон к тройке судей апелляционной инстанции ВС РФ. Представители Минюста в свою очередь просили оставить без изменения решение суда.

В отношении Пономарева и движения вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение закона об НКО, сумма штрафов составляет более 2 млн рублей.

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