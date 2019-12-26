Котюков: вопрос улучшения педобразования не решить отменой Болонской системы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вопрос изменения и совершенствования подготовки учителей в российских вузах не решить отменой Болонской системы, то есть заменой бакалавриата специалитетом. Он требует более комплексного подхода, считает министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

"Это не вопрос специалитета или бакалавриата: у нас сегодня есть бакалавриаты с пятилетней программой преподавания. Но университеты, понимая, что очень много вокруг новаций, очень много вызовов, начинают самостоятельно перестраивать образовательные программы и за четыре года давать то, что раньше требовало пять лет", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной реализации нацпроектов "Наука" и "Образование".

По словам министра, Минобрнауки вместе с Минпросвещения создали рабочую группу, которая будет работать над содержанием образовательных программ, совершенствованием образовательных практик и технологий, развитием инфраструктуры университетов, в которых готовят учителей. "Потому что во многих регионах наши школы ушли существенно далеко вперед. И нам нужно ту самую практикоориентированность образовательных программ не терять из вида, когда мы говорим о подготовке педагогов", - добавил он.

По словам Котюкова, вопросы базовой подготовки и подготовки тех учителей, которые владеют цифровыми, практико-психологическими технологиями, станут ключевыми. Их решение будет определять успешность системы педобразования.

Кроме того, обратил внимание министр, вузы должны заниматься привлечением выпускников к работе в школах. Он напомнил, что только половина выпускников педнаправлений идут работать в школы, хотя в этом году каждый 10-й абитуриент поступал именно на педагогическую специальность.

На заседании Совета по русскому языку при президенте РФ 5 ноября министр просвещения Ольга Васильева высказала мнение, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. В свою очередь президент России Владимир Путин также усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру в отношении подготовки школьных преподавателей по русскому языку.