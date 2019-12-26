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МИД разъяснил правила получения электронной визы для въезда в Россию

Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на "целый ряд недочетов и недостатков"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила требования для иностранных граждан, желающих получить электронную визу для посещения России.

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Как отметила дипломат в ходе брифинга в четверг, "есть целый ряд недочетов и недостатков", которые приводили к тому, что иностранцы неправильно заполняли анкеты.

"На специализированном сайте МИД России по оформлению электронных виз 17 декабря внесены следующие изменения: размещены новые правила заполнения заявления о выдаче электронных виз, согласно которым иностранным гражданам необходимо указывать свои фамилии и имена в точном соответствии с тем, как они представлены в машиночитаемой строке паспорта и независимо от того, как они отображены в его визуальной части", - сказала она.

Как пояснила дипломат, увеличен размер и изменен цвет шрифта в местах с наиболее важной для иностранных граждан информацией, также размещена ссылка на калькулятор для расчета допустимого срока пребывания в РФ по электронной визе. "Размещено предупреждение иностранным гражданам о том, что любая ошибка в паспортных данных может стать основанием для отказа во въезде в Россию. Им предлагается перед отправкой заявления на обработку еще раз самым внимательным образом проверить правильность его заполнения", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявка на получение визы принимается на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

В 2020 году упрощенный порядок въезда планируется ввести в Карелии, Алтайском и Краснодарском краях. С 1 января 2021 года электронная виза заработает на территории всей России.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗахарова, Мария ВладимировнаПриморский крайКраснодарский крайЛенинградская областьАлтайский крайКарелияКалининградская область
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