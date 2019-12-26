В США упавшая с неба крупная рыба разбила лобовое стекло автомобиля

Инцидент произошел, когда Уолстон возвращалась домой. По словам Уолстон, находясь за рулем, она заметила крупную хищную птицу, которая держала в когтях рыбу. "Я подумала, что это большая рыба даже для ястреба. А потом птица сбросила ее прямо на мое лобовое стекло, оно разбилось", - рассказала Уолстон.

Как отметила американка, сначала она подумала, что осколками может порезаться ее трехлетняя дочь, которая находилась в машине, но этого не произошло. "Она даже не испугалась", - констатировала Уолстон.

Прибывшие на место ДТП родственники женщины решили, что рыбу необходимо найти, чтобы сотрудники страховой компании не усомнились в том, по какой причине было разбито стекло. Поиски затянулись, поскольку карпа от удара отбросило далеко.

Как отмечается в сюжете, возможно, что рыбу уронил белоголовый орлан. Эти птицы считаются национальным символом США.