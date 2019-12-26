Посольство России в Эстонии открыло в Таллине памятник советским воинам-освободителям

ТАЛЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистского террора состоялось в Таллине в четверг. Об этом сообщило посольство РФ в Эстонии.

"Расположенный на перекрестке ул. Вальдеку и Вильяндиского шоссе монумент был открыт после проведенного при финансовой поддержке посольства РФ в Эстонии капитального ремонта", - говорится в сообщении в Facebook дипмиссии.

Мемориал установлен на месте танкового рва, в который нацисты во время оккупации Эстонии сбрасывали тела расстрелянных. По подсчетам поисковиков, там покоятся останки более 1,5 тыс. человек.

"Перед собравшимися выступил советник-посланник посольства РФ в Эстонии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями для сохранения памяти о победе над фашизмом", - указывается в сообщении.

Сотрудники посольства, военный атташе РФ в Эстонии Андрей Бережной, члены ветеранских и поисковых организаций возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.