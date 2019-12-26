"Галина Волчек — человек-легенда, человек-эпоха"

Худрук "Современника" была уникальным человеком, она обладала "невероятной человеческой высотой" и профессионализмом, сказала ТАСС актриса, режиссер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук. "Галина Волчек - уникальный человек, уникальная женщина самого высокого порядка, невероятной человеческой высоты и профессионализма. Я думаю, сейчас весь "Современник" плачет", - сказала Бондарчук.

По его словам, Волчек была отчаянной и смелой. "Она подхватила из рук ушедшего во МХАТ Ефремова знамя "Современника" и не изменила театру. Она поставила большое количество талантливых спектаклей, воспитала плеяду замечательных актеров. Безусловно, она человек-легенда, человек-эпоха", - заключил Калягин.

"Галина Борисовна Волчек - представитель блистательной эпохи русского театра. Понятно, что все наиболее яркие представители этой эпохи - это уже люди пожилые. <...> Смириться с тем, что искусство становится "голым", тяжело. Это не значит, что нет талантливых людей, просто масштаб личности не тот, и это меня пугает", - сказал Калягин.

Она назвала уникальной возможность поработать в "Современника" в спектакле "Крутой маршрут". "Мне позвонил Сергей Гармаш и сказал, что на одну из ролей в этом спектакле срочно требуется актриса, ее предлагают мне. Я, конечно же, сразу согласилась, так как невероятно люблю этот театр с самого детства и слежу за ним. Хотя спектакль сам по себе очень трудный, рассказывает про сталинские времена. Для меня было честью участвовать в нем", - сказала Бондарчук.

Она добавила, что после первого показа спектакля ее вызвали в кабинет к Галине Борисовне. "И она лично меня отблагодарила. Она не могла быть в зале, поэтому наблюдала за происходящим на большом экране. Я знала о ее состоянии, она была в коляске, ей было физически тяжело, но она все равно работала и участвовала в жизни театра. Она недавно собрала нас всех, своих любимых артистов в театре, и отблагодарила нас. У нее были слезы на глазах, и я вот только сейчас понимаю, что она прощалась с нами", - заключила собеседница агентства.

"Она обладала высокой внутренней культурой"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с теплотой будет вспоминать встречи и дружеское общение с Галиной Волчек, которую знала лично. "Трудно поверить, что Галины Борисовны больше нет с нами. Я с огромной теплотой буду вспоминать наши встречи, беседы и дружеское общение. Для меня она навсегда останется живой, искренней, мудрой", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной коллективу московского театра "Современник".

Она подчеркнула, что с глубоким прискорбием узнала о кончине замечательной актрисы, педагога и режиссера. "На протяжении, многих лет я знала этого удивительного человека лично, не переставала восхищаться ее ярким мастерством и режиссерским талантом. Галина Борисовна сумела сохранить лучшие традиции легендарного "Современника". Она обладала высокой внутренней культурой, щедро делилась с актерами, учениками и зрителями не только своими прекрасными профессиональными качествами, но и богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, что Галину Волчек всегда будут помнить, так как "время наглядно показывает, что настоящее признание приходит как награда за преданное служение искусству, любовь к своему делу и людям".

Волчек была талантливым режиссером и педагогом

Галина Волчек была талантливым режиссером и педагогом, ее постановки и игра на сцене вошли в историю искусства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выразив соболезнования ее близким, коллегам и поклонникам. "Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее постановки и игра на сцене театра "Современник" вошли в историю искусства", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты.

Спикер отметил, что Волчек "отличалась высокой работоспособностью и энергичностью". "За свою многолетнюю деятельность она внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра", - резюмировал Володин.

"Ее ученики составляют славу отечественной сцены"

Волчек была одним из создателей современного российского театра, ее постановки стали широко известны и любимы не только в России, но и во многих других странах, заявила вице-премьер Ольга Голодец. "Галина Волчек была одним из создателей современного российского театра, выдающейся актрисой и режиссером, талантливым педагогом, чьи ученики составляют сегодня славу отечественной сцены", - сказала Голодец.

Она добавила, что это огромная, невосполнимая утрата для отечественной культуры. "Под ее руководством "Современник" занял лидирующие позиции в театральном искусстве нашей страны, стал одним из самых любимых и востребованных театров нашей столицы. Постановки Волчек стали широко известны и любимы не только в России, но и во многих странах мира. Глубоко соболезную родным и близким Галины Борисовны, актерской труппе "Современника" и всем, кто любит театр", - заключила Голодец.

"Она открыла меня"

Драматург и режиссер Николай Коляда выразил благодарность Волчек за то, что она смогла увидеть его талант к написанию пьес.

"Она открыла меня, она нашла мои пьесы, всю жизнь, сколько помню, она всегда помогала мне. Всегда была со мной добра. Поверить в это не могу, совсем недавно поздравлял ее с юбилеем, слов нет", - сказал он в беседе с ТАСС.

Режиссер поделился, что портрет актрисы есть у него дома. "У меня дома висит на видном месте ее фотография, где она написала "Моему любимому драматургу". Если у меня плохое настроение, я смотрю на эту фотографию, где она улыбается", - отметил Коляда.

"Последняя из могикан"

Галина Волчек сохранила веру и преданность своему театру, она "была последней из могикан", сказал ТАСС директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Ужасная потеря. Я видел Галину Борисовну в воскресенье - она была бодра, весела. Кто бы мог представить, что такое может случиться. Она была одной из тех, кто до последнего нес знамя русского театра, последней из могикан", - сказал Крок.

Он добавил, что Волчек была лидером "Современника" и "сохранила веру и преданность ему до конца". "Ее уход - это серьезная потеря для всего российского театра", - заключил директор Вахтанговского театра.

"Женщина колоссального таланта"

Галина Волчек была необыкновенным, обаятельным человеком, женщиной колоссального таланта, сказал режиссер, сценарист и генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Я знал Галину Борисовну долгие годы, для меня это большая личная потеря. Она была необыкновенный, обаятельный человек, колоссального таланта женщина. Конечно, она сохраняла театр, который основал Олег Ефремов. Потеря огромная для культуры", - сказал он.

"Невосполнимая утрата"

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек. Об этом он написал в Twitter. "Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль", - написал мэр Москвы. Он назвал смерть худрука "Современника" невосполнимой утратой "для нас, для театрального мира" и выразил свои соболезнования родным и близким артистки.

"Волчек была уникально сильной"

Галина Волчек не боялась признаваться в своих слабостях, потому что была уникально сильной, поставленные ею спектакли были искренними настолько, будто она выворачивала свою душу наизнанку, сказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Волчек, безусловно, великолепная характерная актриса, но главное - мы видели ее лучшие режиссерские работы. Спектакли искренние настолько, словно она выворачивала наизнанку собственную душу. Галина Борисовна не боялась признаваться в своих слабостях. Потому что была уникально сильной", - написала Ямпольская на своей странице в "Фейсбуке".

По воспоминаниям Ямпольской, с Волчек всегда было потрясающе интересно. "К ней приезжали в театр, домой - на улицу Воровского, на дачу. Советовались. Отогревались в добром, всепонимающем взгляде прекрасных серо-голубых глаз", - отметила она.