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Новый год и Рождество - 2020

Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

Президент России отдает предпочтение скромному празднованию в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России, если ему позволяет рабочий график, предпочитает скромное празднование Нового года в кругу друзей и родных. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков напомнил, что глава государства неоднократно празновал Новый Год и по всей географии России, в том числе, например, Хабаровске. "Вот если нет ... деловых поездок, то он [Путин] всегда предпочитает это делать дома, - сказал Песков. - Делает это скромно".

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - добавил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичНовый год и Рождество - 2020
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