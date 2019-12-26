Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России, если ему позволяет рабочий график, предпочитает скромное празднование Нового года в кругу друзей и родных. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков напомнил, что глава государства неоднократно празновал Новый Год и по всей географии России, в том числе, например, Хабаровске. "Вот если нет ... деловых поездок, то он [Путин] всегда предпочитает это делать дома, - сказал Песков. - Делает это скромно".

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - добавил Песков.