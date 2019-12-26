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Петров, Пугачева и Басинский возглавили рейтинги "Медиалогии" за 2019 год

В компании подсчитали упоминания актеров, исполнителей и писателей в СМИ
Александр Петров Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Александр Петров
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский актер Александр Петров возглавил рейтинг актеров, о которых чаще всего писали СМИ в 2019 году, сообщается на сайте компании "Медиалогия".

"Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ", - уточняется в сообщении компании.

За Петровым (17 193 упоминаний) следует Константин Хабенский, о котором в 2019 году написали или рассказали 16 444 раз. На третьем месте расположился Сергей Безруков (16 286 упоминаний), на четвертом - Кристина Асмус (14 985 упоминаний) и на пятом - Владимир Машков (13 933 упоминаний).

Из российских исполнителей первое место в рейтинге заняла Алла Пугачева (96 749 упоминаний), в этом году певица дала юбилейный концерт в честь своего 70-летия. Ольга Бузова в 2019 году выступила с концертной программой по всей стране, про нее вспомнили 94 313 раз; Филипп Киркоров на третьем месте (80 273 упоминания). О певце Сергее Лазареве, который представлял в этом году Россию на конкурсе "Евровидение" и занял третье место, наши СМИ вспомнили 68 713 раз. Сергей Шнуров в 2019 году вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре и объявил о распаде группы "Ленинград", он занял пятую строчку рейтинга (47 813 упоминаний).

В рейтинге российских писателей первую строчку занял Павел Басинский (13 553 упоминания), вторую - Захар Прилепин (12 905 упоминаний), Дмитрий Быков на третьем месте, о нем вспомнили 12 536 раз. Четвертая позиция у Евгения Водолазкина (6 917 упоминаний). Пятое место заняла Гузель Яхина (6 451 упоминание).

Теги
Россия
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