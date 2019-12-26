Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким худрука театра "Современник" Галины Волчек, которая умерла в четверг, сообщил пресс-секретарь лидера Песков.

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"Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной", - сказал он.

Песков отметил, что Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней.

"Он всегда восхищался ее талантом", - добавил пресс-секретарь президента.

Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.