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Умерла Галина Волчек

Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

Президент всегда восхищался ее талантом, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким худрука театра "Современник" Галины Волчек, которая умерла в четверг, сообщил пресс-секретарь лидера Песков.

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"Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной", - сказал он.

Песков отметил, что Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней.

"Он всегда восхищался ее талантом", - добавил пресс-секретарь президента.

Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВолчек, Галина БорисовнаУмерла Галина Волчек
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