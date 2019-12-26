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Медведев посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС

Премьер-министр России также вручит государственные награды сотрудникам МЧС РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в День спасателя, 27 декабря, посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и вручит государственные награды сотрудникам МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

В мероприятии также примут участие вице-премьер Юрий Борисов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) был создан по указу президента для обеспечения функционирования органов управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, управления их силами и средствами, а также для организации своевременного информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей. Центр в круглосуточном режиме решает задачи межведомственной координации, оперативного управления и экстренного реагирования, предупреждения и ликвидации ЧС, осуществляет космический мониторинг территории России и сопредельных государств, информирует население в режиме реального времени, обрабатывает информацию от дежурно-диспетчерских служб и "Системы - 112", ведет информационный обмен с международным организациями и дежурными службами чрезвычайных ведомств иностранных государств.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В соответствии с указом президента он был установлен 27 декабря, в день создания МЧС. В этом году министерство отметит 29-ю годовщину с момента своего создания.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБорисов, Юрий ИвановичЗиничев, Евгений Николаевич
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