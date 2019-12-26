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Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил их, подчеркнув, что среди спасателей нет случайных людей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря. Этот день считается и днем рождения МЧС России. 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем - в МЧС России.

Сейчас в рядах МЧС служат и работают около 290 тыс. человек - пожарных, спасателей, горноспасателей, авиаторов, пиротехников, психологов, врачей, кинологов, водолазов, альпинистов, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и Государственного пожарного надзора, военнослужащих гражданской обороны и врачей. В своем поздравлении министр подчеркнул, что среди спасателей нет случайных людей. "Эта профессия - сочетание высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена секунд, для вас работа на пределе сил - обычное дело", - отметил глава МЧС. Он сообщил, что только за последний год сотрудники МЧС эвакуировали и спасли более 200 тыс. человек. "Это высокий результат работы всего министерства", - сказал Зиничев.

Он обратил внимание, что День спасателя отмечается в канун Нового года, а праздничные дни для сотрудников МЧС - самый напряженный рабочий период. "Служба не знает выходных, днем и ночью вы готовы сражаться за жизни, рискуя своими", - говорится в поздравлении министра. В пресс-службе министерства сообщили ТАСС, что с 31 декабря 2019 по 9 января 2020 года подразделения министерства будут нести службу в режиме повышенной готовности.

В интервью ТАСС глава МЧС сообщил, что министерство станет технологичнее и современнее, ведомство уже получило дополнительное финансирование на техническое оснащение своих подразделений. Он уточнил, что в 2020 году для оснащения подразделений МЧС выделено порядка 15,7 млрд рублей, которые будут направлены на закупку пожарно-спасательной техники, техники и средств для аварийно-спасательных работ, а также плавсредств. В этом году на 20% возросла и численность пожарных подразделений, работа по их усилению будем продолжена. По словам Зиничева, в 2020 году на 2300 человек будет увеличена численность пожарных инспекторов, которые в течение трех лет будут оснащены современными техническими средствами и техникой. Ожидается, что сотрудники пожарного надзора получат 2 тыс. автомобилей повышенной проходимости. "Наша основная стратегическая цель - защита населения и территорий, а основные функции - предотвращение, спасение, помощь", - отметил глава МЧС.

Сами спасатели, большинство из которых и в свой профессиональный праздник будут находиться на боевом дежурстве, называют основным результатом своей работы спасенные жизни - и тех, кого удалось спасти во время ЧС, и тех, чью гибель смогли предотвратить, не допустив ЧС или пожаров.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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