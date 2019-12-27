{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РПЦ разрешила крестить детей под именами иностранных святых

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Синод Русской православной церкви принял решение о том, что детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом сообщается в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви.

"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", - говорится в сообщении.

Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами "не национального звучания". Например, Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в Русской православной церкви, "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями", отмечается в комментарии к решению Синода.

Реклама на ТАСС
Экспедиция "Газпром нефти" подтвердила увеличение популяции серых китов на шельфе Сахалина
За пять месяцев исследователи зарегистрировали более 550 особей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС