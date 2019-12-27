РПЦ разрешила крестить детей под именами иностранных святых

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Синод Русской православной церкви принял решение о том, что детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом сообщается в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви.

"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", - говорится в сообщении.

Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами "не национального звучания". Например, Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.

Традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в Русской православной церкви, "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями", отмечается в комментарии к решению Синода.