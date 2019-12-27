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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Черногорский епископ Иоаникий заявил о создании комитетов по защите святынь

Он также призвал своих сторонников "мирно разойтись", отметив, что церковь никого "не призывала выходить на улицы"

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий заявил о создании особых комитетов по защите святынь при каждом храме Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории. Это заявление он сделал перед верующими в Подгорице в ходе акции протеста в пятницу.

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"Будут сформированы местные комитеты по защите церквей, монастырей и святынь СПЦ", - цитирует иерарха портал Vijesti. Иоаникий также призвал своих сторонников "мирно разойтись", отметив, что церковь никого "не призывала выходить на улицы".

После обращения епископа колонна протестующих двинулась к кафедральному собору Подгорицы. Участники акции также поблагодарили сотрудников полиции, отметив, что их действия были корректными.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви, проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших. Голосов против и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияДжуканович, МилоСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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