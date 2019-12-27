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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета близ Алма-Аты

По предварительным данным, в результате ЧП погибли девять человек

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан. По предварительным данным, в результате ЧП погибли девять человек, еще девять человек пострадали.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с [премьер-министром] Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - написал Токаев на своей странице в Twitter в пятницу.

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по направлению Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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