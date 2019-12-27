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Аэропорт Елизово на Камчатке приостановил работу из-за снегопада

Некоторые рейсы отложены до 28 декабря

ТАСС, 27 декабря. Международный аэропорт Елизово в Камчатском крае в пятницу закрылся из-за пришедшего в регион снежного циклона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, в настоящее время он не принимает и не отправляет рейсы, часть из них отложены до завтра.

Ранее краевое управление МЧС предупредило о сильном снеге и ветре до 30 м/с на территории нескольких районов - циклон будет действовать до конца недели. Объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности в горных районах Камчатки.

"Работа аэропорта приостановлена по метеоусловиям. На взлетно-посадочной полосе работает техника по расчистке снега. Но пока погода не дает авиакомпаниям совершать вылеты. Часть рейсов уже отложена до завтра", - сообщил представитель аэропорта.

По информации правительства Камчатки, вылета в Москву, Владивосток и Новосибирск ожидают 677 человек. Аэропорт закрыт с 14:45 (05:45 мск), работу планировалось возобновить в 18:00 (9:00 мск), но до настоящего времени продолжаются и снегопад, и работы по очистке взлетно-посадочной полосы. Синоптики обещают продолжение снегопадов и сильного ветра в регионе до конца недели.

Все пассажиры находятся в здании аэровокзала. С ними работают представители авиакомпаний. В соответствии с федеральными авиационными правилами им предоставляются напитки, в случае задержки более четырех часов - горячее питание, а при более длительной - места в гостинице.

По данным МЧС, в регионе объекты инфраструктуры районов работают в обычном режиме, дорожное сообщение между населенными пунктами пока открыто.

Теги
РоссияКамчатский край
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