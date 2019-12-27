Путин поздравил Эммануила Виторгана с юбилеем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с 80-летием. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством вы покорили сердца зрителей всех поколений. Мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают вам играть ярко и талантливо, создавать в кино и на театральной сцене интересные, запоминающиеся образы", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что актер продолжает радовать поклонников новыми ролями и заряжать их оптимизмом и энергией и пожелал ему здоровья и успехов.

Эммануил Виторган родился 27 декабря 1939 году в Баку (Азербайджанская ССР, ныне - Азербайджанская Республика). В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. Выпускник курса заслуженного артиста РСФСР Бориса Зона. В 1998 году получил звание народного артиста РФ. Снимался в фильмах "Благочестивая Марта", "Чародеи", "Битва за Москву" и др.