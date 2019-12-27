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В Татарстане ребенка из многодетной семьи госпитализировали с травмами

По словам его родителей, мальчик получил повреждения, катаясь с горки

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Мальчика из многодетной семьи с различными травмами госпитализировали в больницу, следователи в Татарстане проводят проверку. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СКР по республике.

"В республиканскую клиническую больницу с различными травмами госпитализирован шестилетний мальчик, проживающий в многодетной семье в поселке Осиново Зеленодольского района. Со слов родителей, ребенок получил их катаясь с горки, в ходе проведенного обследования мальчика, на его теле выявлены травмы, полученные ранее, в том числе переломы. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан проводится доследственная проверка", -- говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся мероприятия по установлению обстоятельств получения ребенком травм и условий его проживания в семье.

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РоссияТатарстан
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