Национальный парк "Самурский" будет создан в Дагестане

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Республике Дагестан национального парка "Самурский" общей площадью более 48 тыс. га. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением учрежден национальный парк "Самурский" общей площадью 48273,15 га на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского и Магарамкентского районов на землях лесного фонда. Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России", - говорится в справке к документу. Как отмечается на сайте кабмина, территория создаваемого национального парка включает в себя два кластера: равнинный прибрежный участок "Дельта Самура" и высокогорный участок "Шалбуздаг".

Предполагается, что основой равнинного участка национального парка будет территория заказника, к которому с севера примыкают лесные массивы у границы Дербентского и Магарамкентского районов. "Участок занимает равнину, изрезанную рукавами рек Самур и Гюльгеричай и рассеченную многочисленными неглубокими балками и оврагами. Вдоль берега Каспийского моря расположены ряды песчаных дюн. Флора территории насчитывает более 1000 видов, среди которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги России и Республики Дагестан", - отмечается в сообщении.

Как уточняется в справке к постановлению, в дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, около 130 из которых - гнездящиеся виды. Зарегистрировано более 50 редких и исчезающих видов птиц. Из млекопитающих - кавказские подвиды выдры, лесной кошки и камышового кота. К редким видам рыб, обитающим в прибрежной акватории Каспийского моря и нижнем течении реки Самур, относятся каспийская минога, шип, осетр, белуга, стерлядь, белорыбица, волжская сельдь, каспийская кумжа, кутум и предкавказская щиповка.

Высокогорный участок представлен массивами Шалбуздаг и Базардюзи. Хребет Шалбуздаг делится на равные по длине, но абсолютно разные по геоморфологическим и высотным признакам участки. Всего на высокогорном участке выявлено около 750 видов растений, относящихся к 70 семействам, а это более 22% от всей флоры Дагестана, из них восемь видов включены в Красную книгу России, отмечается в сообщении. В высокогорье встречаются 38 видов животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана.