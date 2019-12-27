Путин выразил Токаеву соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с выражением искренних соболезнований в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в телеграмме глава российского государства.

Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алма-Атинской области. Погибли 12 человек, в том числе командир экипажа. В различные медицинские учреждения Алма-Аты поступили 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь.