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Роструд назвал регионы, в которые россияне чаще всего переезжают ради трудоустройства

По данным ведомства, лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самыми популярными регионами, в которые россияне переезжают ради трудоустройства, являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В целом к переезду чаще всего готовы специалисты нефтегазового сектора: геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добычи нефти и газа (46%), геологи (49%), сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Роструда.

"Как показал мониторинг резюме, размещенных на портале Роструда "Работа в России", примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства. При этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Роструде, дальше по популярности идут Республика Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская и Тюменская области, Красноярский край и Новосибирская область.

"Также можно отметить, что примерно у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка "готов к переезду". Среди них геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добычи нефти и газа (46%) и геологи (49%)", - отметили в пресс-службе. Довольно много соискателей, готовых сменить регион, из числа врачей (40%), геодезистов (35%), ветеринаров (34%), инженеров (27%) и архитекторов (27%), добавили в ведомстве.

С целью развития трудовой мобильности в нашей стране реализуется государственная программа повышения мобильности трудовых ресурсов, по которой работодателям оказывается финансовая поддержка в размере от 225 тыс. до 1 млн руб. для привлечения необходимых им специалистов из другого региона. "Деньги работодатель направляет на обеспечение работника жильем, компенсацию расходов на переезд, оплату его обучения, переобучения или компенсацию других расходов, связанных с обустройством на новом месте", - пояснили в Роструде.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайТюменская областьКрымКрасноярский крайНовосибирская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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