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Шойгу и Зиничев возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве

В этом году МЧС отмечает 29-ю годовщину с момента создания
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев МЧС России/CC BY 4.0
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев
© МЧС России/CC BY 4.0

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ, первый глава МЧС РФ Сергей Шойгу и нынешний руководитель МЧС Евгений Зиничев возложили в пятницу цветы к памятнику спасателям и пожарным на Кременчугской улице в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в отмечаемый сегодня День спасателя. По традиции, у памятника собираются несколько поколений спасателей - от курсантов, недавно получивших первые погоны младших лейтенантов, но уже успевших принять участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, до ветеранов ведомства. Для последних это еще и день памяти товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

Возложить цветы к памятнику пришли также экс-замглавы МЧС, первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов, глава совета ветеранов МЧС Шамсутдин Дагиров.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В соответствии с указом президента он был установлен 27 декабря, в день создания МЧС. В этом году министерство отмечает 29-ю годовщину с момента создания.

Сейчас в рядах МЧС служат и работают около 290 тыс. человек - пожарных, спасателей, горноспасателей, авиаторов, пиротехников, психологов, врачей, кинологов, водолазов, альпинистов, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и Государственного пожарного надзора, военнослужащих гражданской обороны и врачей.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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