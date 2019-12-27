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Новый год и Рождество - 2020

Салаты, корпоративы и похудение. Что спрашивают у "Яндекса" перед Новым годом

© AP Photo/Czarek Sokolowski
Поисковик изучил самые популярные новогодние запросы пользователей

Пользователи "Яндекса" ищут новогодние картинки, сценарии для корпоратива, поздравления коллегам, рецепты салатов, а еще интересуются, что нельзя готовить к новогоднему столу и как похудеть перед праздником. Об этом свидетельствуют данные компании, собранные специально для ТАСС.

Например, в числе запросов со словами "нельзя", "новый" и "год" самыми популярными стали, что нельзя готовить и дарить на Новый год. Они получили 100 (максимум) и 80 баллов соответственно. Многие пользователи интересовались, почему нельзя отмечать Новый год (22 балла) и убираться в квартире перед праздниками (16 баллов).

Также россияне искали в "Яндексе" "предновогодние картинки" (100 баллов) и "предновогоднее настроение" (48 баллов).

Популярными были запросы, связанные с новогодними корпоративами. Пользователи искали сценарии (100 баллов), конкурсы (41) и музыку (10), интересовались, что можно надеть на корпоратив (31) и какую прическу сделать (5).

Больше всего запросов, связанных с корпоративами, сделали жители Пермского края (100 баллов). На втором месте Свердловская область (88), на третьем — Башкортостан (85). "Корпоративные" запросы часто делали также в Татарстане (82) и Новосибирской области (78).

Среди запросов со словом "поздравление" самыми популярными были "поздравления с новым годом коллегам" (100 баллов) и "поздравление с новым годом в прозе" (69). Стихотворные, "прикольные" и "короткие" поздравления заняли с третьей по пятую позиции топа (60, 52 и 40 баллов соответственно).

Готовясь к праздникам, пользователи "Яндекса" искали рецепты новогодних салатов (100 баллов), закусок (23), печенья (17) и пряников (5). Из салатов чаще всего искали "Цезарь" (100 баллов), салат с крабовыми палочками (90), кальмарами (82) и "Греческий" (66). 

Чтобы узнать, когда россияне начинают худеть к Новому году, "Яндекс" подсчитал отношение числа запросов со словами "худеть", "новый" и "год" к среднегодовому количеству таких запросов в сутки. График показывает, во сколько раз интерес к похудению в конкретный день был выше обычного. Оказалось, что чаще всего запрос о похудении к Новому году россияне вводили 14 декабря.

 

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