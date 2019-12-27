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В Испании кондитерская фабрика спрятала в новогоднем пироге чек на €10 тыс.

Выпечку можно будет заказать и в другие города Европы

МАДРИД, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Владельцы кондитерской фабрики Conrado в муниципалитете Ла-Баньеса (автономная область Кастилия-и-Леон) продолжили традицию выпуска пирогов с денежным сюрпризом. На этот раз с целью привлечения покупателей к своей продукции в предновогодние праздники они объявили о предстоящей закладке в один из своих "пирогов волхвов" чека на €10 тыс.

Десерт можно будет приобрести с 29 декабря по 6 января будущего года. Среди огромного количества пирогов, которые испанцы традиционно покупают 6 января в день Богоявления, лишь в одном будет находиться чек. Выпечка данной кондитерской продукции будет продаваться по всей Испании, ее можно будет заказать и в другие города Европы.

Впервые идея организации такого рекламного трюка пришла в голову руководству Conrado в 2009 году, когда кондитеры решили привлечь покупателей сюрпризом в €500. После этого сумма закладываемого сюрприза постоянно увеличивалась, пока не достигла €10 тыс.

Как передавали местные СМИ, в 2018 году чек нашла семья из восьми человек из небольшого муниципалитета Моралес-дель-Вино. Одна из счастливиц поделилась, что приобрела пирог через интернет, поскольку знала о существовании премии.

Давняя традиция

Традиция готовить на Богоявление "пирог волхвов" берет начало на стыке XIII-XIV веков. В этот день испанские католики вспоминают одно из ключевых событий в истории Нового Завета - поклонение волхвов младенцу Иисусу. В Испании на Богоявление принято дарить подарки, как бы воспроизводя тем самым сцену принесения волхвами-магами своих даров.

В Испании такой пирог имеет форму короны, которую украшают "драгоценными камнями" из ярких фруктов. В зависимости от вкусовых предпочтений пирог может быть приготовлен как с кремом, так и без всякой начинки. Но главной "изюминкой" десерта являлся сюрприз, спрятанный внутри. Традиционно это был боб, который символизировал достаток. В наше время чаще всего кондитеры кладут в десерт маленькие фигурки волхвов, Иисуса или монетки.

В день Богоявления испанцы делят пирог на части в зависимости от числа присутствующих за столом. Считается, что человека, которому достался кусок с сюрпризом, ждет удачный год.

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Испания
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