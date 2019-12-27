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Путин отметил отлаженную, четкую и эффективную работу сотрудников МЧС

По мнению президента, спасатели всегда должны вовремя приходить на помощь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин заявил, что спасатели всегда должны вовремя приходить на помощь, поскольку они часто становятся последней надеждой для попавших в беду людей.

"Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь, - сказал Путин на встрече с главой министерства Евгением Зиничевым. - Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме".

Глава государства также поздравил Зиничева и личный состав МЧС с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря. "Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно, - сказал Путин. - Хочу пожелать вам и всему личному составу успехов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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