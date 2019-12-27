Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске год назад

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Причиной трагедии в Магнитогорске год назад был взрыв газа, другая информация не соответствует действительности, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сразу [после трагедии] эксперты вынесли вердикт, экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем иным, кроме слухов и не соответствуют действительности", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о существующем мнении, что причиной мог быть теракт.

Песков подчеркнул: "Причиной этой трагедии стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, темы для обсуждения".

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и ребенок, находившийся под завалами 35 часов.