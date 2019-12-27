Матвиенко направила Назарбаевой соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Алма-Аты 27 декабря 2019 года. Разделяем с братским казахстанским народом всю боль этой трагедии. Прошу передать слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала Матвиенко.