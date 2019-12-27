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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Матвиенко направила Назарбаевой соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Спикер Совета Федерации пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями председателю сената парламента Казахстана Дариге Назарбаевой в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air в пятницу близ Алма-Аты.

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"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Алма-Аты 27 декабря 2019 года. Разделяем с братским казахстанским народом всю боль этой трагедии. Прошу передать слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКазахстанРоссияКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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