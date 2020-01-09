В 2020 году в России кардинально изменятся правила приема экзамена на права

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиян в 2020 году ждут кардинальные изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права, в том числе из практической части будет исключен этап "площадка", а элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением. Согласно постановлению правительства, эти важные для будущих водителей изменения вступят в силу 1 октября.

Как пояснил ТАСС начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, основное изменение исключает прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По его словам, некоторые испытания для сдачи на права после исключения "площадки" будут проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением или на закрытых территориях. При этом Гиляков опроверг утверждения о том, что тем самым на дорогах могут возникнуть опасные условия для других участников дорожного движения. "Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов", - пояснил Гиляков.

По его словам, такие испытания, как заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве будут проводиться на закрытых территориях, а проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью - уже в городе. Изменятся и маршруты экзамена, они не будут заранее известны кандидатам в водители, как сейчас. С 1 октября они будут включать в себя перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Экзаменатор будет сам выбирать направление движения на маршруте.

"Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата в водители навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территорий закрытых площадок в условия дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволят определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки", - отметила в свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк.

Апелляция и отказ от балльной системы

Также планируется уйти от штрафной балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Сейчас существует пять штрафных баллов - если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, что механизм аннулирования результатов экзаменов позволит отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. "Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях", - сказал он.

Изменения теоретического экзамена

Вместе с изменениями в практической части экзамена также меняется и его теоретическая часть. Как пояснил Гиляков, планируется расширить теоретические задачи в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения. По его словам, будут добавлены вопросы по основам психологии, отдельный блок затронет вопросы по медицине. Начальник отделения ГИБДД отметил, что сейчас имеется техническая возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории.

Планируется, что количество задач в [экзаменационных] комплектах увеличится до несколько тысяч, изменится процедура оценки теоретического экзамена и время его продолжительности. Гиляков пояснил, что в настоящее время существует два комплекта экзаменационных задач на категории AB и CD, в которых по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. "Мы предполагаем, что для каждого кандидата в водители в зависимости от категории [на права] количество вопросов в экзаменационном билете также увеличится - с 20 до 50", - сказал он. При этом Гиляков не исключил, что будет пересмотрено и количество допущенных неправильных ответов.

Нововведения в теоретической части экзамена пока находятся в проработке. Они будут закреплены в административном регламенте, который готовит ГИБДД России после подписания постановления правительства России, официально опубликованного в конце декабря 2019 года.

Мнение Союза автошкол России

По мнению председателя правления Союза автошкол России Александр Ачкасова, исключение "площадки" из практического экзамена на водительские права позволит уменьшить цены на обучение в автошколах. "Это, наоборот, цены уменьшит, возможно, потому что мы убираем одну составляющую. Во-первых, это приведет к безопасности, а во-вторых, мы выходим на новый уровень, потому что, когда мы заканчивали автошколы, люди выходили в реальный мир и не понимали, как надо делать. Сейчас они будут уже приближены к реальному миру", - сказал он. По его словам, исключение "площадки" не повысит нагрузку на автошколы. "Никакой дополнительной нагрузки не будет. Этого должны бояться "серые" школы, которые не учат, а берут деньги, нерадивые школы. Это, наоборот, уменьшит затраты. Мы ожидаем, что на порядок должно вырасти качество образовательного процесса", - подчеркнул Ачкасов.