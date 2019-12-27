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Ветеринары рассказали о состоянии моржей, доставленных в Крым из Приморья

Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов отметил, что животные, которые ранее содержались в центре реабилитации в бухте Средняя, чувствуют себя хорошо

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Карантин шести моржей, доставленных в конце ноября в Ялту из центра реабилитации морских животных в бухте Средняя Приморского края, завершится в ближайшее время. Животные чувствуют себя хорошо, сообщил ТАСС председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов.

Зоозащитники ранее направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средняя. 25 декабря глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын со ссылкой на полученный им ответ прокуратуры сообщил ТАСС, что моржи отправлены в Ялту заказчику - компании "Акватория".

"В ноябре прибыло шесть животных по двум формам - пять плюс одна. Содержатся на карантине. Карантин подходит к своему концу, все мероприятия проведены, животные чувствуют себя очень хорошо. Нареканий никаких нет, подозрений тоже. В ближайшее время карантин будет окончен, и они могут с [другими] животными находиться", - рассказал Иванов.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу России, но они под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, внесены в приложение III).

Кроме моржей, с лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в бухте Средняя, которую зоозащитники называют "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.

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