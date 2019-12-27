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Детей в московской Морозовской больнице поздравил десант спасателей-Дедов Морозов

Спасатели пообщались с внешних фасадов здания с пациентами, которым запрещен прямой контакт, и в палатах - с остальными детьми

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спасатели-альпинисты в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек устроили новогоднее представление для пациентов Морозовской детской городской клинической больницы в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, 45 спасателей участвовали в праздничном "десанте", они высадились на крыше больницы и с помощью альпинистского снаряжения появились в окнах больничных палат и вручили детям подарки.

"Профессиональные спасатели и пожарные Москвы и всей России отмечают День спасателя. И сегодня мы поздравляем детей, находящихся на лечении в Морозовской больнице, с новогодним праздником", - сказал замруководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Андрей Иванов. Спасатели общаются с внешних фасадов здания с пациентами, которым запрещен прямой контакт, и в палатах - с остальными детьми.

В течение года спасатели и психологи оказывали паллиативную помощь в медучреждении. "И сегодня наши Снегурочки вместе со спасателями поздравляют пациентов Морозовской больницы", - сказал Иванов. Снегурочки поднялись на подъемных механизмах по зданию, чтобы поздравить детей.

Один из пациентов Матвей в ходе всероссийской акции "Елка желаний" загадал желание посмотреть, как работают спасатели. "И сегодня у Матвея есть не только возможность посмотреть, как работают спасатели, а после сегодняшней акции посетить самый большой пожарно-спасательный отряд Москвы в комплексе зданий "Москва-Сити", где пожарные и спасатели продемонстрируют ему все имеющееся оборудование и снаряжение", - рассказал замглавы департамента.

Как сообщила журналистам главврач Морозовской больницы Елена Петряйкина, всего спасатели поздравили более 1000 маленьких пациентов. В пресс-службе департамента отметили, что многие дети не могут встретить Новый год дома, в кругу семьи, именно поэтому в эти дни устраивается в шестой раз фестиваль добрых дел "Зима в Морозовке". Праздничные концерты и мастер-классы для детей в рамках фестиваля будут проходить каждый день до 8 января.

В благотворительной акции приняли участие профессиональные спасатели департамента, которые ежедневно тушат пожары на земле и с воздуха, ликвидируют последствия аварий, эвакуируют пострадавших и тяжелобольных на вертолетах в лечебные учреждения столицы. 

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