Генерал Гареев похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах

"Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении российской армии после долгого, сложного периода. После распада Советского Союза этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь в том, что бы армия стала такой, какой она должна быть", - сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания. По словам министра, Гареев был не ученым-теоретиком, а практиком, внесшим вклад в науку, находясь в полях сражений в разных уголках не только страны, но и планеты.

Глава Минобороны напомнил, что вчера впервые прошло заседание Общественного совета при Минобороны РФ без Гареева, который был "всегда активен, всегда с массой предложений и идей". "Человек, которого уважали, и, я уверен, будут уважать и дальше. Память о нем сохранится не только в наших сердцах, память о нем сохранится в огромном количестве пособий, статей, научных работ, которые оставил после себя Махмут Ахметович, - подчеркнул Шойгу. - И, я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры будут долго учиться на этих трудах, опираясь на его опыт, который он изложил в своих работах".

Проститься с генералом пришли начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, члены коллегии Минобороны, а также ветераны ВС РФ, слушатели и курсанты высших военных учебных заведений. После церемонии прощания Гареева похоронили с воинскими почестями.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны, сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен.

В послевоенные годы окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР. Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В 1970-1971 годах был начальником штаба главного военного советника в Египте, в 1989-1990 годах - военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана. С 1995 года являлся президентом Академии военных наук.