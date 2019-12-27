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РПЦ предложит Минпросвещения проекты антиалкогольных уроков для школьников

Митрополит Псковский и Порховский Тихон подчеркнул, что первенство в разработке уроков будет принадлежать профессионалам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы разработает и представит Министерству просвещения проекты школьных уроков и методических рекомендаций для профилактики алкогольной зависимости среди молодежи. Об этом заявил на конференции партнеров и активистов региональных отделений совета в библиотеке Сретенской духовной семинарии в пятницу председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Цель нашей конференции - создать рабочую группу, чтобы предоставить Министерству просвещения увлекательные, интересные и эффективные уроки по профилактике зависимости среди молодежи <...> Нам нужно подготовить 8-10 уроков и методики к ним для предоставления Министерству просвещения. Мы ждем от практиков, что они поделятся своими методиками <…> Результатом нашей встречи должна быть рабочая группа, которая вместе с Министерством просвещения будет создавать программу", - сказал он.

Митрополит подчеркнул, что первенство в разработке уроков будет принадлежать профессионалам. "Может быть, в программе ОБЖ, может быть, еще как-то - решат профессионалы, мы здесь не вмешиваемся. <…> Именно рекомендации профессионалов должны стать основой практического решения поставленных нами задач", - добавил председатель Патриаршего совета по культуре.

Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы был основан по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 31 марта 2009 года для координации церковных и светских антиалкогольных инициатив в странах, находящихся на канонической территории Московского патриархата.

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