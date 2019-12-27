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В СК не подтвердили данные о нарушениях при задержании полицейского в Москве

Также в ведомстве отметили, что расследование уголовного дела о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект" продолжается

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова не подтвердила, что задержание полицейского, стрелявшего в своих коллег на станции метро "Рязанский проспект", прошло с нарушениями.

"Информация не соответствует материалам уголовного дела. Расследование находящегося в производстве уголовного дела продолжается", - сказала она.

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Что известно о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что трое сотрудников собственной безопасности полиции (ОСБ), которые задерживали прапорщика Алексея Смирнова на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, нарушили порядок документального сопровождения операции. По данным источника, это следует из материалов уголовного дела в отношении Смирнова, который вечером 18 сентября открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Полицейские предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ, Руслан Тростянский, не пострадал.

Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь, и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки") УК РФ.

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