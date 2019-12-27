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В Крыму предложили Украине возобновить авиасообщение, а не штрафовать авиакомпании

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель отметил, что надо перейти от жесткой риторики к диалогу и партнерским отношениям

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Украинским политикам стоит начать диалог о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем, а не штрафовать авиакомпании за то, что их самолеты залетают в российское воздушное пространство, заявил ТАСС глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель.

В пятницу агентство "АрмияІnform", ссылаясь на информацию Госиавиаслужбы, сообщило, что казахская компания Euro-Asia Air заплатила в бюджет Украины 136 тысяч гривен (около $5,7 тыс.) за "нарушение воздушного пространства Крыма". Издание отмечает, что это первый штраф, который Украина получила "за пересечение воздушного пространства в Крыму, закрытого украинской стороной в марте 2014 года". С тех пор, по данным Госавиаслужбы, зафиксировано больше 200 тысяч подобных "нарушений", и никто не понес финансовой ответственности.

"Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу прежде всего самим украинским политикам", - сказал Гемпель.

Россия, добавил парламентарий, вправе вести переговоры с любым государством о воздушном сообщении через свою территорию. "Крым готов принять любой тип самолета из любого государства. Мы будем рады", - сказал он.

Председатель комитета отметил, что Украина, Казахстан и Россия имеют общую историю, культуру и героическое прошлое. "Не надо об этом забывать. Я уверен, подавляющее большинство граждан Украины - это наши братья, ни политика, ни какие-то другие методы не могут разорвать нашу связь", - добавил Гемпель.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказывается признавать Крым частью России. В марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете полетов над полуостровом.

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