Как убрать елку после праздников быстро и с пользой

Экологи настаивают: живая елка, принесенная домой, заведомо гибнет. "На мусоросжигательном заводе (куда ель попадает из мусорного контейнера) она становится дополнительным источником углекислого газа и, может быть, немного тепла дает городу. Это, безусловно, плюс. Но лучше было бы, если бы ее изначально не рубили, чтобы она осталась в лесочке", — считает Роман Пукалов.

Искусственная ель кажется более экологичным и выгодным с экономической точки зрения приобретением, ведь вы покупаете одно изделие на несколько лет. Однако, по мнению экспертов Лесной программы WWF России, утилизация такой ели имеет гораздо более негативное влияние на окружающую среду, чем переработка живой. Потому что переработать пластиковые ели достаточно сложно, и они практически не разлагаются. Оказываясь на полигоне, они отравляют грунтовые воды, а попадая на мусоросжигательные заводы — атмосферный воздух.

Идеальным вариантом, по мнению экспертов, может стать встреча Нового года за городом, где можно нарядить живую елку, которая растет на участке. Если ее нет, дерево всегда можно посадить самому.

Другой вариант — композиции из веток. "Если ель немного прореживать, это даже на пользу дереву", — уточняет Пукалов.

Для тех, кто, несмотря ни на что, хочет живое дерево, хорошим вариантом может стать ель в кадке. "У нас в последнее время очень развилась сеть питомников живых елок в горшках, — поясняет Пукалов. — Их можно купить примерно за ту же сумму (что и срубленную — прим. ТАСС). Такую елку можно принести на две недели домой в тепло. Потом надо снять с нее игрушки и поместить сначала в прохладное помещение, а потом закопать в снег. До весны она в снегу постоит, затем ее можно либо высадить в парке, либо отвезти в лес, либо прикопать на дачном участке".