Как убрать елку после праздников быстро и с пользой

Живая елка — это приятный запах и новогоднее настроение. Но праздники рано или поздно заканчиваются, дерево начинает осыпаться и доставлять неудобство. Обычно в этот момент люди выносят его в мусорный контейнер, засыпая по дороге пол в квартире и подъезде иголками с засохшей ели.
Мы расскажем, как избавиться от елки, чтобы не убираться после этого полдня, и как можно утилизировать дерево с пользой.
С чего начать?
Прежде всего расстелите вокруг ели большую простыню или целлофан. Это поможет минимизировать беспорядок и максимально быстро и просто удалить хвою и опилки, которые обязательно появятся в процессе выноса елки. После этого можно снимать с дерева игрушки, лампочки и мишуру.
Как вынести елку из квартиры?
Если ваша елочка небольшого размера, вы можете целиком запаковать ее в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань и закрепить веревкой или скотчем.
Если вы выбрали большое дерево, прежде чем выносить его на улицу, срежьте или спилите ветки. Делать это нужно как можно ближе к стволу. Ветки сложите в мусорные пакеты и выносите вместе со стволом.
Что делать с хвоей?
Даже если вы выполнили предыдущие пункты, некоторое количество иголок все равно останется на полу. Их можно убрать пылесосом. Но имейте в виду, что хвоя может повредить его.
Чтобы собрать иголки, можно использовать скотч. Прикладывая его липкой стороной к ковру, вы без труда удалите все иголки.
Елка в мешке, хвоя убрана. Что дальше?
Большинство елок после праздников бесславно заканчивают свою жизнь на свалке или мусоросжигательном заводе.
Есть гораздо более полезные способы их утилизации. В некоторых городах по окончании новогодних праздников волонтеры организуют сбор и переработку использованных елей. В дальнейшем их измельчают и превращают в щепу с помощью деревообрабатывающих станков.
Как можно использовать измельченную ель?
По словам экспертов Лесной программы WWF России, елочную щепу можно использовать в составе удобрений, как альтернативное топливо для котельных и даже в качестве корма и подстилки для некоторых животных. Но важно помнить, что на деревьях, которые сдаются на переработку, не должно быть остатков мишуры и игрушек.
Куда именно надо отнести ель, чтобы ее переработали?
В 2020 году в Москве будет работать 379 пунктов приема новогодних елей. После переработки елки превратятся в щепки, которые можно использовать в сельском хозяйстве или для благоустройства улиц и создания экологических троп.
Много ли людей отвозят елку в подобные пункты?
Экологи отмечают, что пока большинство людей просто выбрасывают елки, а об экологичной утилизации задумываются лишь немногие. По словам экспертов Лесной программы WWF России, елки на переработку сдают лишь люди, которым близка тема бережного отношения к природным ресурсам. Причина этого в том числе и в том, что люди получают мало информации о подобных акциях.
Кроме того, в России пока в принципе недостаточно развита система переработки, добавляет директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. "Может быть, кремлевская елка будет раздроблена, обработана сульфатами, спрессована и из нее сделают десять клюшек. Но это не российский опыт", — заявляет он.
Может быть, на следующий год стоит купить искусственную ель, чтобы не мучиться с живой?
Экологи настаивают: живая елка, принесенная домой, заведомо гибнет. "На мусоросжигательном заводе (куда ель попадает из мусорного контейнера) она становится дополнительным источником углекислого газа и, может быть, немного тепла дает городу. Это, безусловно, плюс. Но лучше было бы, если бы ее изначально не рубили, чтобы она осталась в лесочке", — считает Роман Пукалов.
Искусственная ель кажется более экологичным и выгодным с экономической точки зрения приобретением, ведь вы покупаете одно изделие на несколько лет. Однако, по мнению экспертов Лесной программы WWF России, утилизация такой ели имеет гораздо более негативное влияние на окружающую среду, чем переработка живой. Потому что переработать пластиковые ели достаточно сложно, и они практически не разлагаются. Оказываясь на полигоне, они отравляют грунтовые воды, а попадая на мусоросжигательные заводы — атмосферный воздух.
Идеальным вариантом, по мнению экспертов, может стать встреча Нового года за городом, где можно нарядить живую елку, которая растет на участке. Если ее нет, дерево всегда можно посадить самому.
Другой вариант — композиции из веток. "Если ель немного прореживать, это даже на пользу дереву", — уточняет Пукалов.
Для тех, кто, несмотря ни на что, хочет живое дерево, хорошим вариантом может стать ель в кадке. "У нас в последнее время очень развилась сеть питомников живых елок в горшках, — поясняет Пукалов. — Их можно купить примерно за ту же сумму (что и срубленную — прим. ТАСС). Такую елку можно принести на две недели домой в тепло. Потом надо снять с нее игрушки и поместить сначала в прохладное помещение, а потом закопать в снег. До весны она в снегу постоит, затем ее можно либо высадить в парке, либо отвезти в лес, либо прикопать на дачном участке".
Тамара Казарина