Власти Уфы не планируют проводить дополнительное публичное обсуждение проекта дельфинария

УФА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Уфы не намерены проводить дополнительное публичное обсуждение проекта будущего дельфинария, строительство которого вызвало негативную реакцию общественников региона. Об этом сообщил ТАСС главный архитектор города Олег Байдин.

Публичное обсуждение строительства объекта прошло в ноябре и вызвало тогда негативную реакцию: по данным активистов, информация о слушаниях появилась за день до начала, проголосовать за строительство дельфинария заставляли учителей и студентов. Глава Башкирии Радий Хабиров высказался, что неоднозначно относится к идее создания дельфинария из-за негатива со стороны горожан, и поручил мэру Уфы встретиться с общественниками. Встреча состоялась 27 ноября, участники сошлись, что проект требует дальнейшей проработки. Также мэр города отметил, что решение о строительстве будет принято с учетом мнения уфимцев.

"Был нормальный посыл: "Давайте поговорим". А в ответ получили нулевой конструктивный разговор.<...> Вывод такой, что смысла особого нет, видимо, разговаривать с людьми. Проект будет дальше реализовываться", - заявил Байдин. Он добавил, что место будущего центра определено, это микрорайон Сипайлово в Октябрьском районе Уфы.

Петиция против проекта

Противники строительства дельфинария указывают на то, что эффективность такой терапии не доказана, и призывают не использовать млекопитающих, занесенных в Красную книгу, в коммерческих целях. Одна из участниц встречи с мэром Уфы, куратор проекта "Инвестируй в Башкортостан" Евгения Куцуева подчеркнула, что власти не представили проект объекта и источники финансирования. "До сих пор мы не видели ни проекта океанариума, дельфинария или центра абилитации, не понимаем источники финансирования. Невозможно выносить ничто на обсуждение. Им нужно, чтобы жители согласовали землю, и отдать ее инвесторам, и желательно, чтобы никто не спрашивал, для чего она будет предназначена", - сказала она ТАСС.

В октябре на сайте change.org появилась петиция против строительства дельфинария в Уфе, ее подписали более 85 тыс. человек. В тексте петиции сказано, что проект предполагает строительство 4-уровнего развлекательного комплекса с дельфинарием на 700 посадочных мест, тропическим садом, террариумами, где будут содержаться крокодилы, черепахи, питоны и анаконды. Инвестором проекта указана компания "Водный мир".