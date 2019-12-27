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Минпросвещения займется популяризацией русского языка еще в четырех странах

В Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме открылись центры обучения русскому языку

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ открыло центры обучения русскому языку в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"В завершение года начали работу Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центры призваны стать зарубежными площадками проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий, в числе которых уроки русского языка как иностранного, курсы повышения квалификации для педагогов, а также фестивали, посвященные образованию, науке и культуре России.

Программа центров сформирована таким образом, чтобы учащиеся достигли достаточного уровня владения русским языком и могли продолжить обучение в российских университетах, институтах и академиях.

"Посещая занятия и мероприятия центра, жители Индонезии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины не просто заговорят на русском языке, но узнают больше о России, культуре и литературе, системе российского образования. Школьникам и студентам расскажут о возможностях обучения в российских учебных заведениях, а для педагогов-русистов центр станет местом проведения курсов повышения квалификации и профессионального общения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Чехию было доставлено более 1,5 тыс. книг на русском языке. Подборки включают методические и образовательные материалы по преподаванию русского как иностранного, серии учебников, словари, классическую русскую литературу, мировую художественную литературу в русских переводах.

Кроме того, российские специалисты помогут чешским преподавателям разработать методику культурно-просветительской и информационной деятельности центра, которая повысит интерес школьников к дальнейшему изучению языка, а также поможет жителям Чехии расширить свои знания о русском, культуре и русскоязычной литературе.

О центрах

В этом году при поддержке Минпросвещения России начали работу 14 Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Они функционируют в Абхазии, Греции, Египте, Киргизии, Узбекистане, Финляндии, Сирии, Сербии, Чехии, Монголии и Камеруне.

Открытие центров состоялось в рамках ведомственной целевой программы Минпросвещения "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ", направленной на укрепление позиций русского языка за рубежом. Всего на мероприятия программы с 2019-го по 2025 год выделено порядка 7,4 млрд рублей.

Теги
Босния и ГерцеговинаИндонезияЧехияРоссияВьетнам
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