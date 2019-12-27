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Новый год и Рождество - 2020

Россияне потратили 4,4 млрд рублей на покупку смартфонов в интернете к Новому году

Средняя цена смартфона составила 22 тысячи рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Cмартфоны заняли первое место среди наиболее популярных технологичных подарков, купленных россиянами в интернете к Новому году. Об этом говорится в совместном исследовании платежной системы Qiwi и ретейлера "Связной".

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Россияне в преддверии Нового года купили в онлайн-магазинах 200 тысяч смартфонов и 41 тысяч ноутбуков, потратив 4,4 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно. Средняя цена смартфона составила 22 тысячи рублей. На втором месте оказались ноутбуки. Средняя цена ноутбука, приобретенного онлайн, составила 39 тысяч рублей.

Самыми популярными смартфонами стали Redmi 7A (в штуках) и Apple iPhone 11 (в деньгах), а ноутбуками - Lenovo IdeaPad (и в штуках, и деньгах).

В топ-3 наиболее популярных технологичных подарков также вошла гарнитура - российские интернет-пользователи потратили 600 млн рублей и приобрели 150 тысяч таких устройств. Средняя цена гарнитуры составила 4 тысячи рублей.

Со 2 по 15 декабря 2019 года россияне потратили в интернет-магазинах на 51% больше, чем годом ранее. Рекордный скачок при этом зафиксирован 1 декабря - на 162% по сравнению с 1 декабря 2018 года.

Активнее всего в этот период покупки совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края, а также жители Саратова и Смоленска.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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