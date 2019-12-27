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Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз

По данным посольства Катара в Москве, длительность туристической безвизовой поездки может быть не более 90 дней

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.

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"В рамках совместных усилий, прилагаемых Государством Катар и Российской Федерацией с целью укрепления дружеских двусторонних отношений, правительства двух стран приняли решение предпринять новый шаг для устранения всех препятствий на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан, - отметили в дипведомстве. - В связи с этим решением в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран".

Как добавили в посольстве, в соответствии с соглашением граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев. В пресс-службе пояснили, что срок поездки при этом может составлять не более 90 дней.

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