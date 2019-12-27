Польский архиепископ считает экодвижение Греты Тунберг опасным для общества и религии

ВАРШАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Архиепископ Кракова Марк Ендрашевский считает продвигаемое экоактивисткой Гретой Тунберг движение опасным для общества и религии. Свою позицию он высказал в эфире телеканала Republika.

Отвечая на вопрос о том, противоречит ли экологизм учению католического костела, особенно учитывая распространяемое активистами мнение о том, что причиной глобального потепления стал патриархат, Ендрашевский негативно оценил "возвращение к Энгельсу и его заявлениям о том, что брак является еще одним проявлением угнетения, а во имя равенства нужно порвать со всей христианской традицией, без которой мы, европейцы, не поймем друг друга, потому что мы воспитывались в ней на протяжении тысячелетий".

"Это [важность христианских традиций] ставится под сомнение различными новыми движениями. Это очень опасное явление", - сказал архиепископ, подчеркнув, что Тунберг стала "оракулом для всех политических и общественных сил". "Это противоречит всему, что записано в Библии, начиная с Книги Бытия, в которой прямо упоминается чудо Божьего творения", - отметил он.

Как добавил польский архиепископ, "сразу все ставится под сомнение, то есть фактически оспаривается наша культура, переворачивается весь мировой порядок, начиная с сомнения в существовании бога - творца, оспаривается также роль и достоинство каждого человека".

"Философский и христианский реализм заключается в попытке прочесть этот мир. Мы задаем вопросы о происхождении, раскрываем секреты. Идеология же заключается в том, что некоторые идеи, более или менее оторванные от реальности, пытаются силой внедрять в жизнь людей, не взирая на потери", - указал Ендрашевский.

По его мнению, "разные экологические проблемы без сомнения являются проявлением чего-то, требующего какого-то глубокого обращения, уважения к творению, которое дал нам господь бог". "Однако это не связано напрямую с тем, чтобы поддаваться этим экологическим движениям", - добавил архиепископ.