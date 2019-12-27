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Зимняя дорога, соединяющая Ненецкий АО с другими регионами, открыли для движения

В зависимости от погодных условий дорога может эксплуатироваться до середины апреля

ТАСС, 27 декабря. Зимник Нарьян-Мар - Усинск, соединяющий Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами страны, открыли для движения транспорта в пятницу. Об этом ТАСС сообщили на предприятии "Централизованный стройзаказчик".

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов.

"Зимник открыт для всех видов транспорта, машины пошли. Есть небольшие замечания: где-то вешки не установлены, где-то надо дорогу выровнять, но в ближайшее время подрядчик замечания устранит", - сказали на предприятии, выступающем заказчиком зимника.

Информация о том, для какого транспорта открыто движение, будет указываться на табло перед въездом на зимник. На дороге организован дорожно-ремонтный пункт, в котором водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, могут отдохнуть и дождаться необходимой помощи. В целях безопасности водителей и пассажиров организована диспетчерская служба и патрулирование дороги.

Протяженность зимника в этом сезоне составляет 54,8 км, в прошлом году он был 70,9 км. Сокращение его стало возможным за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги Нарьян-Мар - Усинск.

В зависимости от погодных условий зимняя дорога может эксплуатироваться до середины апреля. В прошлом году зимник открыли для движения 29 декабря.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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