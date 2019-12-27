Никитин: Нижегородская область готова провести Expo-2030 на самом высоком уровне

ТАСС, 27 декабря. Нижегородская область готова провести Всемирную выставку Expo-2030 на самом высоком уровне, если заявка региона будет одобрена. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Глеб Никитин.

"Считаю, что у нас есть все основания, чтобы претендовать на это почетное право. Нижегородская область готова провести Expo-2030 на самом высоком уровне, если наша заявка будет одобрена", - сказал он.

По словам Никитина, власти уже начали готовить заявку на проведение Expo-2030. Губернатор напомнил, что Нижегородской область имеет опыт проведения крупных международных мероприятий. "Нижний Новгород в 2018 году с успехом принимал матчи чемпионата мира по футболу. В 2021 году предстоит 800-летний юбилей города, к которому также будет реализован ряд крупных проектов. Потенциал у города огромный", - добавил он.

Никитин также подчеркнул, что у региона есть исторический ориентир - Всероссийская художественная и промышленная выставка 1896 года, оставившая яркий след в истории города и страны в целом. "До сих пор сохранились уникальные ажурные конструкции той эпохи и великолепный памятник архитектуры - Главный ярмарочный дом", - сказал Никитин.

Expo является крупнейшей международной выставкой, на которой страны-участницы демонстрируют свои достижения в области науки, техники, искусства, архитектуры. Впервые она прошла в 1851 году в Лондоне. Проводится раз в пять лет. В 2020 году Expo примет Дубай, в 2025 году - японская Осака.