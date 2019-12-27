Главы ТВ-каналов вошли в комиссию по согласованию контроля онлайн-кинотеатров иностранцами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав Правительственной комиссии, которая будет согласовывать владение онлайн-кинотеатрами с более чем 20% долей иностранного капитала. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем комиссии стал вице-премьер Константин Чуйченко, заместителем председателя назначен глава Минкомсвязи Константин Носков. В состав также вошли глава Роскомнадзора Александр Жаров, заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор индустриальной ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко и другие.

В четверг Медведев подписал положение о создании Комиссии, задачей которой является принятие решений о согласовании владения, управления либо контроля прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, др., количество пользователей которого на территории России составляет менее 50% общего количества пользователей такого ресурса.

Предложения по вопросам, требующим рассмотрения Комиссии, выносит Роскомнадзор, он же обеспечивает информационно-аналитическую поддержку, организационно-техническое обеспечение при этом в ведении Минкомсвязи.

Ранее Роскомнадзор попросил ускорить принятие подзаконных актов, которые регламентируют деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров). По словам главы ведомства Александра Жарова, во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход в индустрию медиаконтента транснациональных IT-гигантов. В частности, он указал на запуск Apple TV+.

В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор индустриальной ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин ранее заявлял, что индустрия российских онлайн-кинотеатров ждет исполнения закона, ограничивающего процент иностранного владения в аудиовизуальных сервисах, присутствующих на российском рынке с аудиторией более 100 тыс. пользователей, действующий в России с 2017 года.