В самарском минздраве опровергли запрет гомосексуалистам сдавать кровь

САМАРА, 27 декабря. /ТАСС/. Минздрав Самарской области опроверг информацию о запрете донорства для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом ТАСС сообщили в министерстве в пятницу.

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Ранее на сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в списке лиц, которых не рекомендуется использовать в качестве доноров, были указаны гомосексуалисты наравне с наркоманами и проститутками. В дальнейшем данную информацию убрали с сайта.

"Официального запрета на прием доноров, относящихся к лицам, ведущим однополые отношения, на Самарской областной клинической станции переливания крови нет", - говорится в сообщении.

Как отмечают в минздраве региона, донором может быть каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское обследование, что отражено в законе "О донорстве крови и ее компонентов". Перед сдачей крови и ее компонентов потенциальный донор заполняет анкету донора. В дальнейшем кровь проходит лабораторное обследование и карантинизацию ее компонентов не менее 120 дней, после чего направляется в медицинскую организацию для использования, тем самым обеспечивая безопасность ее применения.

К противопоказаниям для сдачи крови относятся ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, сифилис и другие инфекционные и паразитарные заболевания.