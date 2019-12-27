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В самарском минздраве опровергли запрет гомосексуалистам сдавать кровь

Ранее на сайте областной станции переливания крови появилась информация, что лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не рекомендуется становиться донорами

САМАРА, 27 декабря. /ТАСС/. Минздрав Самарской области опроверг информацию о запрете донорства для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом ТАСС сообщили в министерстве в пятницу.

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Ранее на сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в списке лиц, которых не рекомендуется использовать в качестве доноров, были указаны гомосексуалисты наравне с наркоманами и проститутками. В дальнейшем данную информацию убрали с сайта.

"Официального запрета на прием доноров, относящихся к лицам, ведущим однополые отношения, на Самарской областной клинической станции переливания крови нет", - говорится в сообщении.

Как отмечают в минздраве региона, донором может быть каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское обследование, что отражено в законе "О донорстве крови и ее компонентов". Перед сдачей крови и ее компонентов потенциальный донор заполняет анкету донора. В дальнейшем кровь проходит лабораторное обследование и карантинизацию ее компонентов не менее 120 дней, после чего направляется в медицинскую организацию для использования, тем самым обеспечивая безопасность ее применения.

К противопоказаниям для сдачи крови относятся ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, сифилис и другие инфекционные и паразитарные заболевания.

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