Россиянка стала 39-миллионным посетителем Таиланда в 2019 году

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Гражданка России стала 39-миллионным туристом, посетившим в этом году Таиланд. Как сообщило Thai News Agency, министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан в пятницу лично приветствовал 44-летнюю Анну Павловскую в бангкокском аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми).

Россиянка приехала в третий раз в Таиланд с мужем и дочерью, планируя провести отпуск на Пхукете. Благодаря программе "Самый удачливый гость Таиланда" Павловская получила рубашку, сертификат о том, что она стала 39-миллионным посетителем королевства в 2019 году, ваучер на пятидневное проживание в одном из четырех- или пятизвездочных отелей страны, а также два авиабилета в обе стороны от компании Thai Airways International.

По словам Ратчакитпракана, его ведомство и управление по туризму с нетерпением ждут возможности принять еще больше посетителей королевства. Премьер-министр Прают Чан-Оча ранее поручил всем секторам хорошо принимать иностранных гостей, чтобы создать положительное впечатление о стране, и они снова вернулись в Таиланд. Вместе с тем Минтуризма прогнозирует, что к концу текущего года общее число туристов достигнет 39,8 млн человек, поскольку сейчас в Таиланд ежедневно прибывает по 140 тысяч человек.

Кампания "Самый удачливый гость Таиланда" направлена на привлечение туристов со всего мира и продвижение страны в качестве предпочтительного места назначения.