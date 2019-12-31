В России вступает в силу запрет на содержание дома экзотических животных

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Запрет на содержание в домашних условиях ряда крупных хищных и ядовитых животных вступает в силу в соответствии с постановлением правительства РФ с 1 января 2020 года.

Постановление устанавливает запрет на содержание животных, представляющих опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на их состояние здоровья, вплоть до гибели. Минприроды России ранее заявляло, что список формировался с учетом мнения зоозащитников.

В частности, постановлением вводится запрет на содержание кобр, мамб, морских змей, цепочной и габонской гадюк, комодских варанов, крокодилов, трехкоготных мягкотелых черепах, скорпионов, ядовитых пауков (в том числе черных вдов, каракуртов, тарантулов), медведей, львов, тигров, леопардов, пум, рыси, волков, гиббонов, шерстистых обезьян, паукообразных обезьян, американских дикобразов, африканских и австралийских страусов.

Животные в списке сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы. Согласно постановлению, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца. Уточняется, что запрет не распространяется на случаи содержания таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее.

В Минприроды ранее также отмечали, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, например, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного, попавшего под запрет.