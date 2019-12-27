Патриарх Сербский Ириней призвал черногорские власти прекратить "террор против церкви"

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Патриарх Сербский Ириней призвал власти Черногории прекратить террор в отношении Сербской православной церкви (СПЦ) в стране. Об этом говорится в пятницу в заявлении Иринея, опубликованном пресс-службой Патриархата СПЦ.

"Патриарх Сербский Ириней призывает государственные власти Черногории, особенно сотрудников МВД, немедленно прекратить жесткий террор в отношении СПЦ, ее священников, верующих. Нечеловеческое избиение епископа Диоклийского Методия, священников и верующих только за то, что они сербы и православные, является невиданным в Европе фактом", - говорится в заявлении.

Патриарх также потребовал немедленного освобождения всех задержанных в ходе акций протеста против принятия закона о свободе вероисповедания. "Патриарх полностью поддерживает архиереев, священство, монашество и верующих при любом случае и на любом месте не отказываться от защиты церкви", - говорится в сообщении.