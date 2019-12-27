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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Во всех церквях Черногории до Рождества в знак протеста будут идти погребальные перезвоны

Речь идет о церквях Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Молебны и погребальные перезвоны будут идти во всех церквях Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) в знак протеста против принятия закона о свободе вероисповедания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба митрополии.

"Оповещаем всех священников, монахов и верующих Митрополии Черногорско-Приморской, епархий Будимлянско-Никшичской, Милешевской, Захумско-Герцеговинской, что в связи с принятием дискриминационного закона о свободе вероисповедания, который направлен против епархий СПЦ в Черногории и который похоронил право и правду, во всех храмах каждые два часа колокола будут звонить погребальные перезвоны до Рождества, а после вечерних служб будет служиться молебен Пресвятой Богородице, который обычно служат в беде и искушениях, павших на церковь и верующих", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы СПЦ, проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

В ряде городов Черногории прошли массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая монастырь Острог.

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ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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