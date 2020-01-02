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Новый год и Рождество - 2020

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Есть риск отравиться, предупреждаю эксперты
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.

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"Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы. Эти виды продуктов являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе вызывающей кишечные инфекционные заболевания и пищевые отравления", - говорится в сообщении.

Если же готовые блюда остались, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке, добавили в Роспотребнадзоре. Салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от двух градусов тепла до шести градусов с пометкой минус. Салаты, заправленные майонезом и соусами с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, хранятся не более 6 часов, из вареных овощей - не более 12.

"Салаты - это скоропортящиеся продукты, так как долго стоят на столе. Нахождение на столе, в теплом помещении в течение 4-6 часов способствует развитию микрофлоры. Даже когда потом мы ставим салаты в холодильник, микрофлора уже зародилась и в дальнейшем, употребление этих салатов может привести к отравлению. Если же вы хотите довольствоваться салатами еще пару дней, они должны храниться все время в холодильнике, а на стол ставиться небольшими порциями", - пояснил ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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